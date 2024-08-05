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В Херсонской области назвали условие для возобновления работы портов

Сальдо связал открытие портов в Херсонской области с окончанием боевых действий

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fleetphoto.ru

Работу портов в Херсонской области, которые расположены на реке Днепр и Черном море, можно будет возобновить только после окончания боевых действий. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас самые большие гавани в Херсонской области контролируются украинскими войсками. Речь идет о Херсонском морском торговом порте и Херсонском речном порте.

В то же время глава субъекта обратил внимание, что другие черноморские и днепровские гавани находятся в зоне досягаемости средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из соображений безопасности их ввод в эксплуатацию пока не представляется возможным, подчеркнул он.

«Вопрос работы и развития портов Херсонской области жестко связан с окончанием боевых действий», — добавил Сальдо.

Утром 4 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска обстреляли восемь населенных пунктов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Всего бойцы ВСУ нанесли по региону 35 артиллерийских ударов. Целями стали населенные пункты Днепряны, Каиры, Большие Копани, Саги, Алешки, Корсунка, Таврийск и Казачьи Лагери.

Ранее в Херсонской области после атаки со стороны ВСУ произошло аварийное отключение света.

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