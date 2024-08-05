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Врач раскрыл, что может спровоцировать развитие агрессивного вида рака кожи

Врач Буланов: солнце может спровоцировать развитие меланомы

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Солнце в летний сезон может спровоцировать развитие меланомы — одного из самых агрессивных видов рака кожи. Об этом РИАМО рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

«Особенно опасен резкий переход между сезонами — такое происходит, если человек уезжает на длительный отдых на несколько месяцев в жаркую страну, при этом проживая в основном в зоне умеренного или холодного климата, либо резко начинает проводить очень много времени на улице, например, после переезда на дачу», — уточнил врач.

Он уточнил, что на злокачественное перерождение клеток указывают изменение цвета родинок, неравномерная пигментация, увеличение размеров, зуд, шелушение или изъязвление. В этом случае он советует сразу же обратиться к специалисту. Для защиты от меланомы важно избегать долгого нахождения на солнце, наносить на кожу солнцезащитные средства с высоким SPF, носить закрытую одежду и головной убор, добавил Буланов.

Врач-онкодерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова до этого говорила, что риску возникновения меланомы особенно подвержены светлокожие, светловолосые люди с голубыми и серыми глазами. Также, по ее словам, в группе риска те, у кого много веснушек, пигментных пятен и родинок.

Ранее ученые раскрыли секрет лекарственной устойчивости опасного рака кожи.

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