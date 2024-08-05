В Великобритании созвали чрезвычайный комитет из-за беспорядков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал чрезвычайный комитет COBRA из-за массовых насильственных протестов ультраправых в стране. Об этом сообщает Sky News.

«Сегодня на шестой день обострения беспорядков на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как бандиты попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», — говорится в сообщении.

В заседании будут участвовать министры, чиновники, полиция и сотрудники разведки. Задачей COBRA является обсуждения плана реагирования на чрезвычайные ситуации.

До этого МВД Великобритании выделило £30 млн на усиление охраны мечетей на фоне протестов.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения на троих детей. Более 50 полицейских пострадали при беспорядках в Саутпорте.

Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны. Задержаны более сотни человек. Вечером 5 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.

Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.