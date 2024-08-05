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Сильная магнитная буря на Земле завершилась

Начавшаяся на Земле 4 августа магнитная буря завершилась

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Depositphotos

Сильная магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 августа, завершилась. Это следует из графика лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Буря достигала уровня g3 (сильная) примерно с 15:00 мск до 21:00 4 августа. Затем она ослабла.

Ученые рассказали, что примерно в 11:00 мск в воскресенье к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, из-за чего планета оказалась погружена в солнечное вещество. Сам выброс оказался слабым (скорость солнечного ветра в нем всего примерно на 20-30% выше нормы).

Скорее всего, отметили в институте, по планете ударило локальное плотное образование внутри облака (жгут сильного магнитного поля или остатки солнечного протуберанца, выброшенного в космос вместе с облаком).

Возмущенность магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти уровней, в которой G1 равен самому слабому возмущению, а G5 соответствует мощнейшей магнитной буре.

В ночь на 5 августа сообщалось, что жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.

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