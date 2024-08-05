Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве спасли запертого в квартире шпица

360.ru: в московской квартире нашли запертого на четыре дня шпица

close
100%
Depositphotos

В Москве в многоэтажке по улице Челябинской обнаружили собаку, запертую одну в квартире. Шпиц просидел без еды и воды четыре дня, так как его хозяин задержан полицией, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Владельца собаки, предположительно, задержали 1 августа – с тех пор питомец находился один. Спасти собаку призвали соседи – они обратились за помощью и попросили вызволить пленник. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, уточнил источник.

До этого в Подмосковье собака провела несколько дней в запертой квартире. Ее спасли после того, как соседи услышали вой. Животное освободили после прибытия спасателей, после чего передали волонтерам.

Ранее полиция в Петербурге начала расследование кражи чихуахуа у инспектора ФСИН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами