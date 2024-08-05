В Москве спасли запертого в квартире шпица

В Москве в многоэтажке по улице Челябинской обнаружили собаку, запертую одну в квартире. Шпиц просидел без еды и воды четыре дня, так как его хозяин задержан полицией, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Владельца собаки, предположительно, задержали 1 августа – с тех пор питомец находился один. Спасти собаку призвали соседи – они обратились за помощью и попросили вызволить пленник. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, уточнил источник.

До этого в Подмосковье собака провела несколько дней в запертой квартире. Ее спасли после того, как соседи услышали вой. Животное освободили после прибытия спасателей, после чего передали волонтерам.

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