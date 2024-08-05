Дети взрывали петарды в салоне автобуса в Ярославле и попали на видео

В Ярославле двое школьников взрывали петарды в салоне автобуса. Видео, на котором видны хулиганы, опубликовал во «ВКонтакте» глава местной транспортной компании Хасьятулла Гирфанов.

Вечером 3 июля подростки зашли в автобус на одной из остановок, после этого один из них поджег пиротехническое изделие и бросил на пол, когда водитель уже закрыл двери.

Взрыв произошел в непосредственной близи от взрослой пассажирки. Она возмутилась поведением несовершеннолетних, которые после этого спокойно продолжили поездку.

«Что творится с нашими детьми? От безделия они уже в общественном транспорте петарды взрывают!» — написал Гирфанов.

В комментариях под роликом он также указал, что собирается сегодня обратиться с заявлением в полицию. Отвечать за маленьких хулиганов, по всей видимости, придется их родителям.

Ранее школьник из Саратова попал в больницу после поджога найденной на мусорнике петарды.