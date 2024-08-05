Россиянам объяснили, как заготовить зелень на зиму

Замораживать зелень на зиму нужно порционно, предварительно ее нужно промыть и просушить на полотенце в течение часа. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Если она крупная, как например, лук, то я ее режу. Я знаю, сколько у меня уходит на одно блюдо, и это количество кладу в полиэтиленовый мешочек. Их получается несколько. После этого все замораживаю», — добавила специалист.

По ее словам, заморозка является лучшим вариантом заготовки зелени, потому что при квашении и засолке она теряет часть витаминов. В замороженном виде зелень можно хранить в течение года. При этом класть зелень в блюдо нужно при его приготовлении, пока она не разморозится и из нее не выйдет сок, заключила Воронова.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого рассказала «Газете.Ru», что в зелени много клетчатки, благодаря чему она легко утоляет чувство голода, а также огромное количество витаминов и минералов. По ее словам, одним из самых полезных видов зелени считается петрушка. В ней рекордное количество витамина С — почти в три раза больше, чем в апельсинах.

Ранее дачникам рассказали, что можно посеять на участке в августе.