Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как заготовить зелень на зиму

Садовод Воронова: зелень на зиму лучше замораживать

close
100%
Depositphotos

Замораживать зелень на зиму нужно порционно, предварительно ее нужно промыть и просушить на полотенце в течение часа. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Если она крупная, как например, лук, то я ее режу. Я знаю, сколько у меня уходит на одно блюдо, и это количество кладу в полиэтиленовый мешочек. Их получается несколько. После этого все замораживаю», — добавила специалист.

По ее словам, заморозка является лучшим вариантом заготовки зелени, потому что при квашении и засолке она теряет часть витаминов. В замороженном виде зелень можно хранить в течение года. При этом класть зелень в блюдо нужно при его приготовлении, пока она не разморозится и из нее не выйдет сок, заключила Воронова.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого рассказала «Газете.Ru», что в зелени много клетчатки, благодаря чему она легко утоляет чувство голода, а также огромное количество витаминов и минералов. По ее словам, одним из самых полезных видов зелени считается петрушка. В ней рекордное количество витамина С — почти в три раза больше, чем в апельсинах.

Ранее дачникам рассказали, что можно посеять на участке в августе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами