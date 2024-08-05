RT опубликовал кадры задержания Пола Уилана в Москве

Появились кадры задержания американского морского пехотинца Пола Уилана в Москве в декабре 2018 года. Видеоролик опубликовал телеканал RT.

Уилан был передан США 1 августа в рамках обмена заключенными между Россией и Западом.

По данным RT, американца задержали при получении электронной флешки от его российского источника в номере гостиницы «Метрополь». В файлах содержалась секретная информация о сотрудниках Федеральной службы безопасности России.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее освобожденные в ходе обмена РФ и Запада рассказали о заключении.