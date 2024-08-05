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Планировавшего теракт россиянина задержали в Запорожской области

ФСБ заявила о задержании в Запорожской области россиянина, планировавшего теракт

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РИА Новости

В Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом заявило УФСБ по региону, передает РИА Новости.

Как утверждает ФСБ, он «инициативно» осуществлял через мессенджеры Telegram и Threema сбор и передачу Украине сведений в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Впоследствии по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

2 августа УФСБ России по Ростовской области сообщало, что сотрудники спецслужбы задержали жителей региона по подозрению в пособничестве украинским кол-центрам, занимавшимся мошенническими звонками россиянам.

В конце июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 28-летнего уроженца ЛНР, которого подозревают в передаче военных данных на Украину и в изготовлении взрывчатки. В отношении него завели уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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