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Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась в Якутии, один человек пропал без вести

В Якутии лодка с четырьмя рыбаками опрокинулась на реке Лена

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Якутии следователи устанавливают обстоятельства происшествия на реке Лена, где перевернулась моторная лодка с четырьмя рыбаками. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа около села Солянка, на реке Лена опрокинулась моторная лодка, в которой находились четыре человека. Трое пассажиров сумели самостоятельно добраться до берега, без вести пропал капитан судна.

На месте работают спасатели и водолазы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Геленджике правоохранители устанавливают обстоятельства затопления парусной яхты, после которого пропала женщина. В результате поисково-спасательной операции специалисты экстренных служб эвакуировали с воды четырех человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и уже провели осмотр яхт-клуба, которому принадлежит затонувшее судно.

Ранее катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске.

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