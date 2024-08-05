Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась в Якутии, один человек пропал без вести

В Якутии следователи устанавливают обстоятельства происшествия на реке Лена, где перевернулась моторная лодка с четырьмя рыбаками. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа около села Солянка, на реке Лена опрокинулась моторная лодка, в которой находились четыре человека. Трое пассажиров сумели самостоятельно добраться до берега, без вести пропал капитан судна.

На месте работают спасатели и водолазы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Геленджике правоохранители устанавливают обстоятельства затопления парусной яхты, после которого пропала женщина. В результате поисково-спасательной операции специалисты экстренных служб эвакуировали с воды четырех человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и уже провели осмотр яхт-клуба, которому принадлежит затонувшее судно.

Ранее катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске.