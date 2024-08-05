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«Орал, что был на СВО»: на Урале полиция не стала задерживать хулигана, избившего мужчину

В Свердловской области мужчина избил посетителя кафе и душил собаку при дочери

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В Свердловской области пьяный мужчина напал на посетителя пиццерии и вернулся обратно. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел 4 августа в кафе Pizza Mia в Верхней Пышме. Очевидцы говорят, что дебошир пришел туда с бутылкой в руках и в сопровождении жены и маленькой дочери. Мужчина стал матом кричать на посетителей и избил молодого человека, который попросил его успокоиться, а затем стал кидаться на всех, «кто не так смотрел».

«Началось все с того, что он говорил: «Если ты не был на СВО, то ты говно!» Начал бить парня. Толкал жену свою. Дети все плачут, орут. От полиции тоже были в шоке все, кто там был. Честно, лучше бы меня там не было. Просто ужас! Еще собаку схватил, как будто это игрушка какая-то», — говорит одна из свидетельниц происшествия.

Об этом же говорит оказавшийся поблизости мужчина.

«Толкал всех, я тому свидетель, меня швырнул, я в шоке. Орал, что был на СВО. На воздушно-десантного полез, который служил в ВДВ», — отметил он.

В итоге очевидцы вызвали полицию и скорую. Правоохранители приехали на место, опросили свидетелей, но задерживать хулигана не стали. Спустя некоторое время он вернулся в кафе с лопатой и ломом. В этот раз сотрудники вызвали ГБР, затем знакомые дебошира посадили его в машину и увезли домой.

В УМВД по Свердловской области сообщили, что заявление в полицию от пострадавшего пока не поступало. Правоохранители выдали ему направление на судебно-медицинскую экспертизу, где должны установить степень тяжести полученных им травм.

Ранее в Канске подросток сбивал с ног и пинал пенсионерок на улице.

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