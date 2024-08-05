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В Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с начальством

«74.ru»: в Челябинске мужчина отомстил работодателю, устроив погром в кофейне

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Shutterstock

В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении и в отместку разбил окна в заведении. Об этом сообщает «74.ru».

Инцидент произошел в кофейне Mister Bean. По словам сотрудника, он был избит на рабочем месте охранниками. Прежде чем отпустить мужчину, с него якобы потребовали 10 тысяч рублей.

У руководства кофейни другая версия произошедшего. По их данным, мужчина вышел на работу в неадекватном состоянии, он раскидывал товары с витрины, вытащил деньги из кассы и бросил их на стойку, напугал сотрудниц смены и выгнал их с рабочего места.

«Мы с ним связались и сказали, чтобы он шел домой, поскольку представляет опасность не только для своих коллег, но и для гостей заведения. Но он не послушался, и мы вызвали ЧОП, он пытался уйти из кофейни, они его блокировали. Охранники брызнули в него перцовым аэрозолем, скрутили, надели наручники. Он яростно сопротивлялся, мы поставили кофейню на охрану, и буквально через пять минут он вернулся, разбил стеклянную дверь, а также окно», — сообщило руководство кофейни.

Владельцы заведения предоставили в полицию записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие факт произошедшего, и написали на бывшего сотрудника два заявления. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.

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