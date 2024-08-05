В Соль-Илецке ребенок получил разрыв кишечника, упав с электровелосипеда

Медики Соль-Илецкой межрайонной больницы спасли ребенка, который получил тяжелые травмы, упав с электровелосипеда. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Несовершеннолетний пациент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он упал с электровелосипеда и ударился животом об руль. Мальчик был неестественно бледен, находился в сознании и жаловался на затрудненное дыхание и сильную боль.

Медицинские работники предположили, что речь может идти о внутреннем кровотечении. В ходе обследования у него диагностировали травматический разрыв толстого и тонкого кишечника. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

Операция длилась более трех часов, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он переведен из реанимации в обычную палату и остается под наблюдением медиков.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли мальчика, который получил разрыв печени, упав с велосипеда. Врачи провели ребенку операцию, во время которой выполнили санацию брюшной полости. Также они остановили кровотечение печени и провели манипуляции по сохранению пациенту селезенки.

Ранее в Хабаровске врачи вытащили руль от велосипеда из ноги пациента.