Семью с детьми эвакуировали в районе Бурятии из-за паводков

Одиннадцать человек, среди них семь детей, эвакуированы в пункт временного размещения в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 5 августа вода прибыла в село Челутай-3 в Заиграевском районе. Подтоплены приусадебные участки. Эвакуированные — представители одной семьи.

Чиновник отметил, что в селах Горхон, Дархита, Новоильинск, Илька, Челутай-24, Татарский ключ, Новая Брянь вода пошла на убыль.

3 августа в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. 4 августа МЧС отчиталось о последствиях паводков в Бурятии. По данным ведомства, зафиксировано незначительное повышение уровня воды в реке Сухара в районе населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта.

При этом в Заиграевском районе на реке Илька вода продолжает снижаться. Восстановлено дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур.

Ранее МВД Бурятии сообщило об ограничениях движения по федеральной трассе «Байкал».