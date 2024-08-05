В Бурятии мальчик заигрался в телефоне и ушел на 1,5 км от берега Байкала

В Прибайкальском районе Бурятии успешно завершились поиски шестилетнего мальчика, который пропал во время отдыха семьи на Байкале. Об этом сообщает УМВД по республике.

В полицию обратилась 43-летняя жительница города Улан-Удэ, женщина сообщила, что отдыхала с семьей и друзьями в местности Безымянка. Ее шестилетний сын играл на пляже с другими детьми и исчез. Отдыхающие и родственники пытались самостоятельно отыскать пропавшего, но ничего не вышло.

На место исчезновения ребенка прибыли сотрудники полиции, они обследовали берег и в течение получаса сумели найти ребенка. Выяснилось, что мальчик заигрался в телефоне и не заметил, как ушел от семьи на полтора километра. Несовершеннолетнего передали законным представителям.

До этого сообщалось, что в Архангельской области волонтеры спасли двухлетнюю девочку, застрявшую в болоте. Ребенок пропал в поселке Белое Озеро. Пожарные в зоне поиска осушили и обследовали колодцы. В спасательной операции также были задействованы вертолет Ми-8, беспилотные летательные аппараты МЧС России, а также полиция и множество поисковиков. Члены поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили испуганную и замерзшую девочку, которая стояла посреди болота.

Ранее россиянин нашел на улице выброшенного новорожденного ребенка.