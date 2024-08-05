Очередь перед Крымским мостом выросла до 1300 машин

На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 1300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.
Приблизительное время ожидания составляет около трех часов. Подчеркивается, что со стороны Керчи очередей нет.
Накануне более 600 машин оказались в очереди перед Крымским мостом.
До этого у моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы сообщали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.
23 июля на Крымском мосту временно остановили движение машин. Ограничения действовали около 30 минут, о причинах их введения не уточнялось.
У переправы регулярно фиксируют очереди более чем в тысячу машин и приостановки движения.
Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.