Очередь перед Крымским мостом выросла до 1300 машин

На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 1300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.

Приблизительное время ожидания составляет около трех часов. Подчеркивается, что со стороны Керчи очередей нет.

Накануне более 600 машин оказались в очереди перед Крымским мостом.

До этого у моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы сообщали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.

23 июля на Крымском мосту временно остановили движение машин. Ограничения действовали около 30 минут, о причинах их введения не уточнялось.

У переправы регулярно фиксируют очереди более чем в тысячу машин и приостановки движения.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.