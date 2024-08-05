В российском регионе 20 населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения

Из-за сильных дождей более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморского края оказались отрезаны от транспортного сообщения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

5 августа в результате обильных осадков на дорогах Приморья введены ограничения проезда в 15 муниципалитетах. По данным регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МинГОЧС), от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в Партизанском, Ольгинском, Чугуевском, Яковлевском, Тернейском, Красноармейском округах и Дальнереченском районе.

На утро понедельника в Яковлевском округе без транспортного сообщения остались села Краснояровка и Орлиное. В Чугуевском округе отрезаны села Полыниха и Березовка, а в Тернейском округе нет проезда к населенным пунктам Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Перетычиха, Самарга и Агзу. В Красноармейском округе от транспортного сообщения отрезаны села Дерсу, Дальний Кут, Молодежное и Мельничное.

В Дальнереченском районе от «большой земли» отрезаны села Мартыновы Поляны, Боголюбовка и Поляны. В Ольгинском районе без транспортного сообщения осталось село Фурманово, а в Партизанском округе нет проезда к селу Партизан.

Все отрезанные населенные пункты обеспечены топливом, продуктами первой необходимости и медикаментами. Сильные дожди идут в регионе уже две недели, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее из которых было на пятницу и субботу.

В Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за затоплений участков и домов. Также режим ЧС из-за подтопления посевов введен в 14 районах края.

Муниципальный режим ЧС введен в Чугуевском округе и в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа. По состоянию на 4 августа в крае был подтоплен 261 приусадебный участок.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.