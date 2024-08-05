Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе 20 населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения

В Приморье свыше 20 населенных пунктов остались без транспортного сообщения

Из-за сильных дождей более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморского края оказались отрезаны от транспортного сообщения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

5 августа в результате обильных осадков на дорогах Приморья введены ограничения проезда в 15 муниципалитетах. По данным регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МинГОЧС), от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в Партизанском, Ольгинском, Чугуевском, Яковлевском, Тернейском, Красноармейском округах и Дальнереченском районе.

На утро понедельника в Яковлевском округе без транспортного сообщения остались села Краснояровка и Орлиное. В Чугуевском округе отрезаны села Полыниха и Березовка, а в Тернейском округе нет проезда к населенным пунктам Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Перетычиха, Самарга и Агзу. В Красноармейском округе от транспортного сообщения отрезаны села Дерсу, Дальний Кут, Молодежное и Мельничное.

В Дальнереченском районе от «большой земли» отрезаны села Мартыновы Поляны, Боголюбовка и Поляны. В Ольгинском районе без транспортного сообщения осталось село Фурманово, а в Партизанском округе нет проезда к селу Партизан.

Все отрезанные населенные пункты обеспечены топливом, продуктами первой необходимости и медикаментами. Сильные дожди идут в регионе уже две недели, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее из которых было на пятницу и субботу.

В Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за затоплений участков и домов. Также режим ЧС из-за подтопления посевов введен в 14 районах края.

Муниципальный режим ЧС введен в Чугуевском округе и в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа. По состоянию на 4 августа в крае был подтоплен 261 приусадебный участок.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами