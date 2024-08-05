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Москвичам пообещали теплую и облачную погоду 5 августа

Гидрометцентр: облачность, дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве

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Москва с огоньком | Новости Москвы/VK

Переменная облачность, дожди и до +25°С ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь», — сообщается на сайте.

Днем в столице воздух прогреется до +25°С, в ночные часы температура может опуститься до +13°С.

Ветер будет северно-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба.

До этого сообщалось, что проходящая на Земле магнитная буря достигла высокого уровня G3. Возмущенность магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти уровней. По нему G1 равен самому слабому возмущению, тогда как G5 соответствует мощнейшей магнитной буре.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что август в Москве прогнозируется засушливым, поэтому из-за дефицита осадков переход от лета к осени в регионе будет более плавным.

Ранее северное сияние увидели жители в шести регионах России.

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