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В Азове потушили крупный пожар в промышленной зоне

МЧС: открытое горение в промышленной зоне Азова ликвидировано

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Телеграм-канал «Baza»

Пожарные ликвидировали открытое горение в промышленной зоне города Азова в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС по региону.

В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что угроза распространения огня на расположенный рядом с пожаром склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Азове устранена.

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в промышленной зоне в городе Азове в Ростовской области на площади 5 тыс. кв. м.

Крупный пожар в промзоне Азова начался вечером 4 августа. С открытой территории огонь перекинулся на склад с автопокрышками. По данным властей региона, была угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ. К борьбе с огнем был привлечен пожарный поезд.

Ранее в Свердловской области потушили пожар на складе ГСМ.

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