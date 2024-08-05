Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Редчайший дальневосточный леопард попал на видео, когда бежал по трассе около Уссурийска

Дальневосточного леопарда заметили на автодороге под Уссурийском

Дальневосточный леопард был замечен рядом с автодорогой под Уссурийском. Об этом сообщает официальный Telegram-канал заповедной территории «Земля леопарда».

Благодаря видео, предоставленному очевидцами, эксперты смогли идентифицировать этого хищника как ранее неизвестного леопарда. Работники национального парка продолжают наблюдение и призвали водителей быть внимательными около заповедных территорий.

По уникальному узору пятен на шкуре стало ясно, что информация об этом леопарде отсутствует в базе данных зарегистрированных особей «Земли леопарда», и у него пока нет своего номера. Вероятно, это молодой самец, который только начинает самостоятельную жизнь и активно ищет свою территорию.

Такие молодые особи, чаще всего самцы, способны преодолевать большие расстояния и могут появляться в населенных пунктах. Из-за недостатка опыта и стресса они теряют бдительность и могут выходить к людям.

В нацпарке уточнили, что в случае необходимости будут приняты меры для перемещения леопарда с этого участка.

«Если вы встретите леопарда, сохраняйте безопасное расстояние не менее 20 метров и не пытайтесь приблизиться к нему. Не привлекайте внимание животного громкими звуками и не открывайте окна и двери автомобиля», — попросили специалисты.

О случаях встречи с леопардами нужно сообщать специалистам «Земли леопарда».

Ранее россиянин на машине преследовал нервничавшего леопарда в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами