Редчайший дальневосточный леопард попал на видео, когда бежал по трассе около Уссурийска

Дальневосточный леопард был замечен рядом с автодорогой под Уссурийском. Об этом сообщает официальный Telegram-канал заповедной территории «Земля леопарда».

Благодаря видео, предоставленному очевидцами, эксперты смогли идентифицировать этого хищника как ранее неизвестного леопарда. Работники национального парка продолжают наблюдение и призвали водителей быть внимательными около заповедных территорий.

По уникальному узору пятен на шкуре стало ясно, что информация об этом леопарде отсутствует в базе данных зарегистрированных особей «Земли леопарда», и у него пока нет своего номера. Вероятно, это молодой самец, который только начинает самостоятельную жизнь и активно ищет свою территорию.

Такие молодые особи, чаще всего самцы, способны преодолевать большие расстояния и могут появляться в населенных пунктах. Из-за недостатка опыта и стресса они теряют бдительность и могут выходить к людям.

В нацпарке уточнили, что в случае необходимости будут приняты меры для перемещения леопарда с этого участка.

«Если вы встретите леопарда, сохраняйте безопасное расстояние не менее 20 метров и не пытайтесь приблизиться к нему. Не привлекайте внимание животного громкими звуками и не открывайте окна и двери автомобиля», — попросили специалисты.

О случаях встречи с леопардами нужно сообщать специалистам «Земли леопарда».

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