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Замначальника ГУ МЧС Кубани отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

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МЧС России

Суд в Москве арестовал заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Симоненко этапировали из Краснодара в Москву. Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Источник при этом не уточнил, что конкретно вменяется Симоненко. Известно, что его дело ведет центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

2 августа Генеральная прокуратура РФ подала иск в краснодарский суд, требуя изъять имущество Симоненко и его семьи. Иск подан от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. Ответчиками по иску выступают сам Симоненко, его супруга, двое дочерей, зять и отец.

О задержании замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю стало известно 1 августа. Симоненко занимал этот пост с октября 2023 года. Получил медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее суд отказался продлевать арест экс-главе МЧС по Кубани.

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