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Зеленский удвоил госдолг Украины

Минфин: госдолг Украины при Зеленском вырос почти на 74 миллиарда долларов

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Kevin Mohatt/Reuters

Государственный долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов — почти столько же было занято при первых пяти президентах страны. Такая информация следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.

По данным украинского ведомства, по итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила порядка $152,2 млрд. Эта цифра составила рекордные 88,4% от ВВП страны. Главным образом увеличивался внешний госдолг. В итоге он вырос на $59,5 млрд, тогда как внутренний вырос лишь на $14,4 млрд.

Таким образом, нынешний президент Украины стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны. За время правления Зеленского долги страны увеличились на $73,8 млрд, что стало на $4,6 млрд меньше госдолга, который Украина накопила с приобретения независимости в 1991 году.

До этого сообщалось, что госдолг Украины за июнь увеличился еще на $1,16 млрд. В результате он превысил отметку в $152 млрд. Госдолг составил порядка 94,85% от общей суммы, гарантированный государством долг — 5,15%.

Ранее аналитики Fitch назвали дефолт Украины неизбежным.

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