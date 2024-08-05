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Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО

Тимур Иванов из-за положительных характеристик попросил выпустить его из СИЗО

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Илья Питалев/РИА Новости

Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ссылаясь на положительные служебные характеристики, попросил отпустить его из следственного изолятора (СИЗО). Об этом сообщает ТАСС.

В документах, представленных в суд, говорится, что Иванов и его адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения, так как подследственный имеет исключительно положительные характеристики с места службы, награды и благодарности. Кроме того, экс-чиновник отметил, что у него есть постоянное место жительства, прочные социальные связи и на его иждивении находятся малолетние дети.

Иванов подчеркнул, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу. Он также назвал доводы следствия о своей причастности к получению взяток голословными и необоснованными.

До этого сообщалось, что следователи и судебная инстанция получили показания свидетелей по делу Иванова и бизнесмена Сергея Бородина.

Ранее экс-замглавы минздрава Самарской области получил срок за взятку.

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