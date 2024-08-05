В Пакистане пройдут акции в поддержку населения Кашмира

Власти Пакистана 5 августа организуют ряд официальных мероприятий, приуроченных ко Дню против эксплуатации народа Кашмира Индией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пакистанскую радиовещательную корпорацию.

Как стало известно, 5 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Музаффарабад, административный центр пакистанской части Кашмира, и выступит с обращением к нации в поддержку народа Кашмира и в знак протеста против решения Индии, принятое в 2019 году, об отмене особого статуса региона.

В течение дня по всей стране пройдут мирные шествия. Государственные СМИ также подготовят специальные программы, посвященные ситуации в спорном регионе и содержащие критику действий Индии.

5 августа 2019 года правительство Индии объявило о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав две союзные территории с ограниченными правами. Это решение было принято после отмены 370-й статьи конституции, которая предоставляла штату особый статус.

Мусульманское население Джамму и Кашмира, а также некоторые местные политические партии, выступающие за автономию региона, не поддержали это решение. Пакистан также выразил протест против действий Индии.

Ранее в Британии раскрыли секретные приемы борьбы Индии с терроризмом.