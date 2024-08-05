Протестующие в Великобритании попытались поджечь второй отель с нелегальными иммигрантами

Участники беспорядков в Великобритании попытались поджечь второй отель, где временно находятся нелегальные иммигранты. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в находящемся в графстве Стаффордшир городе Тамуэрт. Протестующие стали забрасывать здание отеля петардами и различными предметами. Часть гостиницы при этом загорелась.

В полиции заявили, что в городе задействованы подразделения по борьбе с массовыми беспорядками.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники происходящих в разных городах страны массовых беспорядков пожалеют о своих действиях.

4 августа сообщалось, что министерство внутренних дел Великобритании выделило £30 млн на усиленную охрану мечетей на фоне протестов.

29 июля в Саутпорте мужчина с ножом напал на группу людей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения на троих детей.

Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.