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В России могут ввести новые льготы для соцработников

Минтруд одобрил законопроект о льготах для социальных работников

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В министерстве труда РФ положительно отнеслись к законопроекту, на федеральном уровне закрепляющему льготы для социальных работников. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект выдвинула депутат Госдумы Яна Лантратова. Она предложила предоставлять социальным работникам специальную одежду, обувь и инвентарь или выплачивать компенсацию за их приобретение. Кроме того, предлагается компенсировать все служебные поездки соцработников на общественном транспорте.

Министерство труда отметило, что готово рассмотреть данный законопроект. При этом в ведомстве подчеркнули, что реализация содержащихся в нем инициатив потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

До этого в Московской области утвердили новые меры поддержки социальных работников, которые оказывают помощь инвалидам, пожилым людям, ветеранам и другим гражданам. Соцработникам в регионе могут компенсировать средства за аренду жилья. Кроме того, им поднимут зарплату.

Ранее сообщалось, что заработок соцработников оказался вдвое ниже средней зарплаты по России.

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