Ученые обнаружили хищные микроорганизмы во льдах Антарктиды

Команда ученых из Сиднейского технологического университета и Королевского института морских исследований Нидерландов обнаружили хищные микроорганизмы во льдах Антарктиды. Об этом специалисты рассказали в статье для Nature Communications.

По их словам, древние микроорганизмы, которые существуют в суровых условиях Антарктиды, могут особым образом действовать как паразитические хищники. Открытие может ответить на вопросы об их потенциальном влиянии на Землю и за ее пределами.

Исследователи рассказали, что в глубинах Антарктиды есть Глубокое озеро, которое является домом для архей, одноклеточных организмов, которые успешно выживают в экстремальных условиях. Ученые отметили, что несмотря на низкие температуры и высокое содержание соли в озере, микроорганизмы не просто выживают, но и охотно проявляют хищническое поведение. Такое поведение никогда ранее не было зарегистрировано у архей.

По мнению специалистов, эти археи могут проникать в клетки-хозяева и разрушать их. Такое поведение похоже на некоторые вирусы. Исследование дает представление о роли архей в экосистемах, особенно в экстремальных условиях.

До этого израильские ученые из Университета Райхмана доказали, что некоторые бактерии обладают эффектом памяти.

Ранее ученые создали новый антибиотик против супербактерий.