В Твери на детской площадке взорвалась страйкбольная граната

В Твери в руках шестилетнего ребенка взорвалась страйкбольная граната. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России по Тверской области.

По имеющейся информации, 4 августа около 16:00 мск на детской площадке, расположенной во дворе на улице Фарафоновой, мальчик активировал страйкбольную гранату, которую ранее приобрел его дедушка.

Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью не имеется.

Заволжский межрайонный следственный отдел города организовал проведение процессуальной проверки. Следователь выехал на место происшествия, провел его осмотр и опросил очевидцев. Все обстоятельства случившегося будут установлены.

До этого сообщалось, что петербуржец подорвался на предмете, который принес с собой на территорию Васильевского острова. В руках у 44-летнего мужчины взорвалась граната.

Ранее в Ленобласти мина времен ВОВ взорвалась в руках мужчины, который пытался ее распилить.