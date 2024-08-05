Тренд на удаленную работу идет на спад в Москве, но сохраняется в регионах

Четверть — 25% — удаленщиков назвали решающим фактором для смены формата работы комфортный офис с собственным тренажерным залом, бассейном, массажем и другими бонусами. Повышение оклада мотивирует лишь 19% опрошенных. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В Москве тренд на удаленную работу выражен не так сильно, как в регионах. Так, респонденты среди наиболее распространенной категории «удаленщиков» — IT-специалистов — в 39% случаев работают удаленно в регионах и только в 10% случаев работают полностью в удаленном формате, проживая в Москве.

«Сохранение тренда на удаленную работу в регионах мы связываем с тем, что нередко работодатели принимают на работу сотрудников из других городов, при условии что все рабочие обязанности возможно выполнять удаленно», — прокомментировала Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Снижение тренда на удаленную работу в Москве подтверждают и данные сервиса по поиску работы hh.ru. Количество вакансий в Москве, предполагающих полностью удаленную работу, достигло минимальных значений в июне, снизившись на 8% по сравнению с показателями мая и на 3% с начало года. При этом количество вакансий с гибридным графиком, то есть с обязательным посещением офиса, напротив показывает рост с начала года.

Примечательно также, что вакансии с удаленкой от региональных компаний выросли с начала года на 14%. Вакансии с гибридным графиком, которых традиционно меньше, чем вакансий с полной удаленкой, также показывают незначительный рост — как в московских, так и в региональных компаниях.

«На смену полной удаленке приходит гибридный формат занятости, который подразумевает присутствие в офисе несколько дней в неделю. Он привлекает работодателей по нескольким причинам. Во-первых, это возможность контролировать работу сотрудников и при необходимости оперативно корректировать ситуацию, помогать в решении сложных задач. Во-вторых, при гибридной занятости, в отличие от полной удаленки, проще поддерживать общий командный дух — живое взаимодействие коллектива способствует сплочению людей и развитию корпоративной культуры. В-третьих, живое общение с сотрудниками позволяет вовремя заметить возможные проблемы и купировать их. Кроме того, и сами сотрудники зачастую испытывают потребность хотя бы иногда трудиться из офиса: у кого-то дома нет подходящих условий, кто-то скучает по общению, кому-то так проще настроиться на эффективную работу», — отметила Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.

Участники опроса также рассказали, готовы ли они изменить график работы по требованию работодателя и выйти в офис, если будет необходимость. Большинство «удаленщиков» не против выйти в офис, но сохранить частичную удаленку при этом хотят 35% опрошенных, 20% рассказали, что им в целом не принципиально, где работать, даже если это офис, а 4% признались, что очень хотят выйти в офис и сделают это при первой возможности. Не мало и тех, кто не готов выходить в офис ни при каких условиях и будет искать другую работу, если возникнет вопрос о необходимости перехода на офисный формат работы.

Интересно, что среди определяющих факторов в решении выйти в офис только 19% назвали повышение оклада или повышение в должности. 25% удаленщиков назвали решающим фактором для смены формата работы комфортный офис с собственным тренажерным залом, бассейном, массажем и другими бонусами. Еще 19% считают важным близость офиса к дому. Чуть меньше мотивирует сотрудников бесплатная еда в течение дня (11%), расширенный пакет ДМС (11%), возможность общаться с коллегами и корпоративный дух (7%). Еще 6% признались, что ничего из перечисленного не способно повлиять на их решение работать в удаленном формате.

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