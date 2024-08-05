Россияне скучают по торговле акциями зарубежных компаний

Почти 77% опрошенных россиян когда-либо продавали или покупали акции на фондовом рынке. Из них почти половина — признаются, что делали это без достаточных знаний про инвестиции (39%). Только 23% респондентов никогда не связывались с акциями. Это показало исследование UTEX, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Тем не менее — больше половины опрошенных (60%) — активно интересуются новостями про фондовый рынок и читают новости об этом. А самая популярная отрасль у россиян, которые следят за фондовым рынком, — IT. Около 28% россиян заинтересованы в росте этого рынка, по результатам опроса. Банкинг — на втором месте (23%). Сырьевой — на третьем (15%). Меньше всего россиян интересует состояние акций в отрасли продуктовой промышленности — 4%.

Россияне заинтересованы в покупке акций не только на российском рынке, но и на зарубежном. Среди опрошенных россиян, которые торговали на фондовом рынке, — 35% из них торговали акциями зарубежных компаний, когда это было возможно. Только 4% респондентов — продолжают это делать через зарубежные сервисы и частных брокеров. Только 42% опрошенных всегда вкладывали деньги в российский рынок.

Однако более 30% опрошенных готовы торговать зарубежными акциями, если предоставить им такую возможность. Но, как показало исследование, около половины респондентов (45%) не знакомы с современными платформами для покупки акций на зарубежном фондовом рынке и боятся мошенников.

Опрос показал, что в России доля начинающих и неопытных инвесторов превалирует. Согласно данным опрошенных, респондентов с опытом торговли на бирже от 3 лет — только 10%. Остальная часть либо только изучает рынок (32%), либо имеет совсем небольшой опыт в инвестировании.

Среди опрошенных выявились самые смелые — около 20% россиян четко понимают, что идут на риск каждый раз, когда торгуют акциями. 34% респондентов стараются покупать только проверенные акции консервативных компаний, которые не подвержены серьезному падению или росту. Тогда как 46% опрошенных людей отмечают, что не любят рисковать, поэтому каждый шаг на бирже долго анализируют и взвешивают.

Различается и сумма вложений в акции среди тех, кто торгует на фондовом рынке. Почти половина россиян (48%) делают несистемные вложения в портфель несколько раз в год. Треть респондентов (33%) покупает только дешевые акции, чтобы посмотреть, что с ними происходит. У восьмой части (12%) россиян ежемесячные вложения в торговлю акциями составляют до 10% дохода и только 7% опрошенных вкладывают в свой портфель от 20 до 30% заработка.

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