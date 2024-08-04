Открытое горение склада в Северодвинске ликвидировано

Открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области было ликвидировано на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что внутри склада хранились стройматериалы.

До этого сообщалось, что на складе в городе Северодвинске, расположенном в Архангельской области, произошел крупный пожар. В МЧС рассказали, что огонь распространился на площади 3000 квадратных метров. Тогда сообщалось, что внутри склада находились кислородные баллоны.

30 июля в городе Ростове-на-Дону в Ростовской области загорелся склад с пиломатериалами. По словам очевидцев, распространению огня способствовал сильный ветер.

Ранее в Ярославской области произошел пожар на типографском складе.