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Открытое горение склада в Северодвинске ликвидировано

В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе со стройматериалами

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области было ликвидировано на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что внутри склада хранились стройматериалы.

До этого сообщалось, что на складе в городе Северодвинске, расположенном в Архангельской области, произошел крупный пожар. В МЧС рассказали, что огонь распространился на площади 3000 квадратных метров. Тогда сообщалось, что внутри склада находились кислородные баллоны.

30 июля в городе Ростове-на-Дону в Ростовской области загорелся склад с пиломатериалами. По словам очевидцев, распространению огня способствовал сильный ветер.

Ранее в Ярославской области произошел пожар на типографском складе.

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