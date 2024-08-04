В Ярославской области лишили квартир 150 сирот

Бывшего главу ДИЗО (департамента имущественных и земельных отношений) Ярославской области Леонида Золотова обвинили в необеспечении положенным по закону жильем 150 сирот. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, с целью добиться одобрения начальства и создать видимость освоения бюджетных средств и эффективной работы Золотов приказывал подчиненным подготавливать письма в Департамент финансов Ярославской области для рассмотрения вопроса об увеличении финансирования на реализацию задачи по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. В действительности жилье для 150 детей-сирот приобретено не было.

В Российской Федерации дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатное получение жилья после выпуска из детского дома по достижении совершеннолетия.

До этого сообщалось, что Золотов находится на свободе под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее детям-сиротам в России объяснили, как быстрее получить положенное им жилье.