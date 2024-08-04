Более 600 машин оказались в очереди перед Крымским мостом

Со стороны Тамани на автоподходах к Крымскому мосту скопилось до 635 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией об обстановке на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 635 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет примерно два часа. Кроме этого, в оперштабе сообщили, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Утром 4 августа сообщалось, что около 1,2 тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани.

2 августа у Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы рассказали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.

У переправы регулярно фиксируют очереди более чем в тысячу машин и приостановки движения. Так, накануне перед мостом скопилось более одной тысячи автомобилей со стороны Краснодарского края.

Ранее спецслужбы Украины заявили о подготовке к уничтожению Крымского моста.