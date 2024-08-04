В Москве неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия

Мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия в Донском районе Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в отделе министерства внутренних дел РФ по данному району.

В материале уточняется, что инцидент произошел во Втором Верхнем Михайловском проезде вечером 4 августа около 19:20 мск. Между двумя гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников спора достал пневматическое оружие и начал стрелять.

Мужчина ранил оппонента и скрылся в неизвестном направлении. В статье отмечается, что травмы получил 21-летний молодой человек.

«Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что сейчас стрелявшего ищут сотрудники правоохранительных органов. Также полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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