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В Москве неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия

РЕН ТВ: на юге Москвы в результате стрельбы пострадал 21-летний молодой человек

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Depositphotos

Мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия в Донском районе Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в отделе министерства внутренних дел РФ по данному району.

В материале уточняется, что инцидент произошел во Втором Верхнем Михайловском проезде вечером 4 августа около 19:20 мск. Между двумя гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников спора достал пневматическое оружие и начал стрелять.

Мужчина ранил оппонента и скрылся в неизвестном направлении. В статье отмечается, что травмы получил 21-летний молодой человек.

«Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что сейчас стрелявшего ищут сотрудники правоохранительных органов. Также полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

25 июля в российской столице таксист напал на клиента, с которым у него возник конфликт. В прокуратуре Москвы рассказали, что из-за ссоры водитель не справился с управлением автомобилем и врезался в ограждение на дороге. После этого он достал оружие и начал стрелять в оппонента, целясь ему в голову.

Ранее сосед певицы Дианы Гурцкаи обстрелял ее квартиру в Москве.

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