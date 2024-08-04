В Алешках выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ

В Алешковскую центральную районную больницу были доставлены еще два мирных жителя после атаки дронов Вооруженных сил Украины на жилой квартал города. Об этом сообщает минздрав Херсонской области в Telegram-канале.

«Врачи Алешковской [центральной районной] больницы оказывают медицинскую помощь еще двоим мирным жителям», — сообщили в ведомстве.

Глава регионального минздрава Артыша Сата уточнил, что речь идет о двух мужчинах, у одного из них осколочное ранение предплечья, у второго — термические ожоги тела. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. При необходимости их направят для дальнейшего лечения в Скадовскую больницу или в медучреждения соседних регионов.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка Новокаховского городского округа в момент обстрела со стороны ВСУ. Он также рассказал, что в Алешкинском округе украинские военные сбросили на частный дом несколько боеприпасов. Никто из мирных жителей не пострадал, но строение получило серьезные повреждения.

Глава правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что в результате массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Алешки Херсонской области пострадало 14 человек.

Ранее Кириенко побывал в городе Алешки.