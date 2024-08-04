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В Архангельской области загорелся склад с кислородными баллонами

МЧС РФ: в Северодвинске загорелся склад на площади 3000 квадратных метров

Крупный пожар произошел на складе в городе Северодвинске, расположенном в Архангельской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что огонь распространился на площади 3000 квадратных метров.

«Предварительно, внутри [здания] находятся кислородные баллоны», — говорится в заявлении.

На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 12 единиц техники и более 40 специалистов.

30 июля в городе Ростове-на-Дону в Ростовской области загорелся склад с пиломатериалами. По словам очевидцев, распространению огня способствовал сильный ветер.

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в тушении пожара приняли участие 45 сотрудников экстренных служб. Кроме того, на место ЧП были направлены 15 единиц специальной техники.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огнеборцам понадобилось около двух часов, чтобы потушить пламя. При этом жители районов, прилегающих к месту происшествия, пожаловались на сильную вонь.

Ранее в Ярославской области произошел пожар на типографском складе.

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