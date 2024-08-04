Назначенный киевскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале заявил, что власти страны намерены принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР еще почти 750 детей.

«По ходатайству руководителя Кураховского ВА приняли решение об эвакуации ребенка из села Островское», — говорится в публикации.

По словам Филашкина, всего планируется эвакуировать из четырех общин в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются скрыть от жителей населенных пунктов, расположенных на границе Херсонской и Николаевской областей, создание фортификационных сооружений, принудительно эвакуируя население с этих территорий.

В середине июня партизанская организация «Херсонское сопротивление» сообщила, что украинские чиновники вывозят из административных зданий в Херсоне имущество и архивы в направлении Снигиревки и по Николаевской трассе.

До этого на Украине объявили принудительную эвакуацию из Торецка.