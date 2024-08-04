При обстреле Луганска были повреждены частные дома

Частные жилые дома пострадали при обстреле Луганска. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко, чьи слова передает Telegram-канал администрации города Луганска.

«К сожалению, частные жилые дома луганчан пострадали в результате массированного ракетного удара ВСУ по столице Республики», — рассказала она.

Пащенко уточнила, что осколками были повреждены крыши, а также остекление домостроений. По ее словам, на месте происшествия уже работают специалисты. Кроме этого, она сама приехала на место обстрела.

4 августа глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что удары ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганске пришлись по складам цистерн с топливом и по частному сектору.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник до этого сообщил о попытке украинских войск нанести массированный комплексный удар по Луганску.

Ранее дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области.