Выросло число пострадавших при обстреле жилых кварталов города Алешки

В результате массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Алешки Херсонской области пострадало 14 человек. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

«Тяжелый день для Алешек. Два массированных обстрела мирных кварталов города. 14 раненых», – говорится в посте. Алексеенко указал, что большинство пострадавших – люди старшего поколения.

Он отметил, что сначала ВСУ ударили по рынку города, где в выходные дни всегда много народа. А затем начали прицельно бить fpv-дронами по жилым многоэтажкам на улице Пролетарской.

По словам Алексеенко, в одном из домов начался сильный пожар. Осколочные ранения здесь получили несколько мирных жителей разного возраста.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка Новокаховского городского округа в момент обстрела со стороны ВСУ. Он также рассказал, что в Алешкинском округе украинские военные сбросили на частный дом несколько боеприпасов. Никто из мирных жителей не пострадал, но строение получило серьезные повреждения.

Ранее Кириенко побывал в городе Алешки.