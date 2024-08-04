В Ростовской области к тушению крупного пожара привлечен пожарный поезд

Пожарный поезд привлечен к тушению крупного пожара в промзоне города Азова Ростовской области, где загорелись мусор и покрышки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«К месту возгорания следует пожарный поезд», — отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в тушении задействованы около 90 человек и 27 единиц техники.

Отмечается, что крупный пожар в промзоне Азова начался вечером 4 августа. С открытой территории огонь перекинулся на склад с автопокрышками. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. По данным властей региона, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.

Другие подробности пока не уточняются.

4 августа в городе Ростове-на-Дону загорелось старинное здание, в котором в прошлом находился доходный дом Ботвинникова. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на полигоне бытовых отходов.