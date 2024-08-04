В Ярославской области экс-главу ДИЗО обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшему директору департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леониду Золотову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в отношении Золотова, который на сегодняшний день занимает пост замгендиректора ГБУ «МосгорБТИ», избрана подписка о невыезде.

«В ходе следственных действий Леониду Анатольевичу Золотову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказал источник агентства.

Чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

До этого в Кемеровской области задержали директора института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

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