В Британии правые активисты попытались поджечь отель с мигрантами

В английском городе Ротерем крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express, где временно содержатся нелегальные иммигранты. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, сотни участвовавших в беспорядках людей разбили окна отеля и забросали оцепивших здание полицейских бутылками, камнями и креслами. Некоторым активистам удалось прорваться внутрь гостиницы. Часть стражей порядка обратились за первой помощью.

3 августа сотни представителей ультраправых группировок устроили уличные беспорядки в городе Сандерленд, который находится на северо-востоке Великобритании, из-за недавнего нападения с ножом в Саутпорте. 4 августа в различных городах Великобритании из-за беспорядков на акциях протеста против наплыва нелегальных мигрантов задержали более 90 человек.

Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.