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В Турции мотоциклист сбил россиянку с ребенком, идущих по пешеходному переходу

В Турции госпитализировали туристку из России, на которую наехал мотоцикл

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Emrah Gurel/AP

В турецкой Алании мотоцикл сбил мать с ребенком из России. Об этом сообщает Yeni Alanya.

ДТП с пострадавшими произошло вечером 3 августа в районе Кызлар Пынары. Мотоциклист не заметил женщину, которая шла по пешеходному переходу со своей дочерью.

Позже выяснилось, что под колесами транспортного средства оказалась россиянка. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, какие травмы получила девочка, не уточняется.

Жители района рассказали журналистам, что на этой дороге мотоциклисты регулярно устраивают ночные гонки. Полиция проводит проверку.

Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье.

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