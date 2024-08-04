В Турции мотоциклист сбил россиянку с ребенком, идущих по пешеходному переходу

В турецкой Алании мотоцикл сбил мать с ребенком из России. Об этом сообщает Yeni Alanya.
ДТП с пострадавшими произошло вечером 3 августа в районе Кызлар Пынары. Мотоциклист не заметил женщину, которая шла по пешеходному переходу со своей дочерью.
Позже выяснилось, что под колесами транспортного средства оказалась россиянка. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, какие травмы получила девочка, не уточняется.
Жители района рассказали журналистам, что на этой дороге мотоциклисты регулярно устраивают ночные гонки. Полиция проводит проверку.
Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье.