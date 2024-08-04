Три женщины пострадали от удара молнии на итальянском пляже

Трое человек пострадали из-за попадания молнии в пляж на восточном побережье Италии, сообщает Rai News.

Накануне днем на пляже в Альба-Адриатике было многолюдно. Очевидцы рассказывают, что отдыхающие приходили, чтобы позагорать и поплавать, несмотря на то, что небо было пасмурным и моросил дождь.

Когда ударила молния, три женщины находились у самой кромки воды. В результате у одной из них, 41-летней местной жительницы, произошла остановка сердца, ее удалось реанимировать на месте с помощью дефибриллятора. Затем пострадавшую перевезли в больницу Терамо на вертолете, где она сейчас находится в реанимации.

Кроме того, серьезно пострадала 64-летняя туристка из Бельгии. Сначала у нее диагностировали парестезию — временную потерю чувствительности в нижней части тела, но позже состояние потерпевшей ухудшилось. Она также перенесла сердечный приступ и была госпитализирована.

Третья пострадавшая, 44-летняя женщина из Альба-Адриатики, была доставлена в отделение неотложной помощи с парестезией.

Ранее велосипедист выжил после удара молнии в Кемерово.