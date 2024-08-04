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В Бурятии из-за дождей прорвало еще одну дамбу

«Весь Улан-Удэ»: в Бурятии прорвало дамбу на Татарском ключе

В Бурятии прорвало дамбу на Татарском ключе. Об этом написал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Позднее сообщение было отредактировано — слова о прорыве дамбы убрали, однако сообщается о резком подъеме воды в Новой Бряни и опасности размыва автомобильного моста «Новая Брянь-Челутай».

По данным правительства региона, в Бурятии уже смыты шесть автомобильных мостов, 200 метров железнодорожных путей и повреждены 170 км автодорог.

3 августа в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. 4 августа МЧС отчиталось о последствиях паводков в Бурятии. По данным ведомства, зафиксировано незначительное повышение уровня воды в реке Сухара в районе населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта.

При этом в Заиграевском районе на реке Илька вода продолжает снижаться. Восстановлено дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур.

Ранее МВД Бурятии сообщило об ограничениях движения по федеральной трассе «Байкал».

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