В Марселе таксист ограбил президента Швейцарской федерации парусного спорта

Французский таксист ограбил президента Швейцарской федерации парусного спорта. Об этом сообщает La Provence.

Лукас Ландольт приехал в Марсель, чтобы поболеть за швейцарскую команду, но 1 августа подвергся вооруженному ограблению. Вечером он вызвал такси, чтобы добраться до квартиры в 8-м округе, которую арендовал на Airbnb.

Водитель Uber, подвозивший Ландольта, высадил его у нужного дома, но затем достал дубинку и отобрал у пассажира наличные. Швейцарец вырвался из рук нападавшего, а затем обратился в полицейский участок и подал жалобу.

На следующее утро подозреваемого задержали. Он был взят под стражу и предстал перед судом. Сумма ущерба, нанесенного им Ландольту, не уточняется.

Ранее во время Олимпиады в Париже ограбили экс-тренера ЦСКА.