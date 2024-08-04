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В Британии предупредили об опасности для десятков тысяч пенсионеров

Guardian: десятки тысяч пенсионеров в Британии могут разориться и замерзнуть

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Depositphotos

Из-за решения властей Великобритании урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысяч пожилых людей, пенсионеры могут оказаться на грани разорения. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на отчет аналитической компании Policy in Practice.

«Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что в Великобритании не получат зимних топливных выплат порядка 130 тысяч пожилых людей, так как их доходы превышают порог, который дает им право на них.

До этого министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что экономическая ситуация в стране на данный момент оценивается как одна из самых сложных с момента окончания Второй мировой войны.

Ранее стало известно, сколько может потерять ЕС из-за запрета российского СПГ.

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