В центре Ростова-на-Дону загорелся старинный дом

Старинное здание, в котором находился доходный дом Ботвинникова, загорелось в центре Ростова-на-Дону на трехстах квадратных метрах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.

По его словам, сообщение о пожаре на улице Серафимовича, 54 поступило в 15:29. На площади 300 квадратных метров загорелась кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания.

К тушению от МЧС привлечены 16 единиц техники и 49 человек.

До этого газета «Оренбуржье» писала, что в Бузулукском районе Оренбургской области мужчина вывел из горящей квартиры двух несовершеннолетних.

3 августа в результате атаки украинских беспилотников пожар произошел на складском объекте в Каменском районе Ростовской области.

Ранее в Татарстане подросток спас пенсионерку из горящего дома.