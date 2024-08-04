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Пропавшую в Архангельской области двухлетнюю девочку нашли в болоте

Волонтеры обнаружили двухлетнюю девочку в болоте в Архангельской области

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Мирный официальный/VK

В Архангельской области волонтеры спасли двухлетнюю девочку, застрявшую в болоте. Об этом сообщается в группе «Мирный официальный» во «ВКонтакте».

28 июля Саша Яблокова из Плесецкого округа потерялась в поселке Белое Озеро. Пожарные в зоне поиска осушили и обследовали колодцы. В спасательной операции также были задействованы вертолет Ми-8, беспилотные летательные аппараты МЧС России, а также полиция и множество поисковиков, включая отряд «Север» и несколько групп отряда «ЛизаАлерт».

Несколько часов подряд специалисты и добровольцы безрезультатно прочесывали окрестности поселка, лишь в три часа ночи члены поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили испуганную и замерзшую девочку, которая стояла посреди болота. В тот момент на улице было лишь шесть градусов.

«В группе были три девушки, они постоянно звали Сашу. В какой-то момент в ответ услышали стон и плач. Я в принципе толстокожий, но еле сдержал слезы», — признался один из участников поисков.

Волонтеры уверены, что ребенок бесследно исчез бы в трясине, если бы люди опоздали буквально на десять минут. Не имея специального снаряжения, они смогли вытащить девочку из болота. После этого Сашу отдали врачам. Медики не обнаружили у пострадавшей серьезных повреждений.

Ранее в городе Фатеж Курской области прохожий нашел на улице новорожденную девочку.

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