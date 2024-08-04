В Калининграде из больницы выписали четверых детей после отравления в лагере

Один ребенок остается в больнице после происшествия с отравлением в лагере «Огонек», расположенном в районе Светлогорска в Калининградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Беспрозванных.

По его словам, госпитализация понадобилась пятерым несовершеннолетним. Четверых из них уже отправили домой.

«В стационаре инфекционной больницы на [улице] Фрунзе [в Калининграде] под наблюдением остается 13-летний пациент, его состояние также не вызывает никаких опасений», — рассказал Беспрозванных.

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора продолжают эпидемическое расследование. Вместе с этим врио главы Калининградской области пожелал ребенку, который все еще находится в госпитале, скорейшего выздоровления.

3 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с отравлением детей в лагере «Огонек» в районе Светлогорска. По информации ведомства, острой кишечной инфекцией заразились 32 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет.

Специалисты выяснили, что руководство лагеря нарушило противоэпидемический режим. После того как несколько работников учреждения заболели, их решили не отстранять от работы. Это привело к распространению инфекции, которой оказался ротавирус.

Ранее в Казани двое детей впали в кому после того, как выпили самодельный алкогольный коктейль.